Entidade tem 64 vagas para cursos em Diadema

Da Redação



15/08/2020 | 01:13





O IOS (Instituto da Oportunidade Social) acaba de abrir 840 vagas na Grande São Paulo para cursos gratuitos de formação profissional de adolescentes, jovens e pessoas com deficiência. Dessas, 64 são para a unidade de Diadema, situada na Obra Social São Francisco Xavier (Rua da Terra, 80).

São quatro cursos disponíveis, sendo dois em administração: gestão empresarial (ERP-TOTVS) e atendimento ao cliente (Zendesk); e dois na área de tecnologia: programação e infraestrutura, montagem e manutenção de computadores e o de gestão empresarial (ERP-TOTVS).

De acordo com o IOS, as aulas serão realizadas de forma on-line com alguns encontros presenciais nas unidades do instituto, obedecendo aos protocolos de segurança e saúde contra a pandemia do novo coronavírus. A entidade afirma também que será oferecida internet aos alunos para o acesso exclusivo à plataforma das aulas on-line.

Com duração de quatro meses, o curso prepara os alunos entre 15 e 29 anos (que estejam cursando ou concluíram o ensino médio, preferencialmente na rede pública de ensino) para o mercado de trabalho na área de administração.

Ao final do curso, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca emprego principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras.

As inscrições devem ser realizadas no link http://cursosios.wixsite.com/edicaoespecial até 31 de agosto.