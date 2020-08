Sugar Daddy: site releva o que usuárias procuram em homens

Da Redação

Do 33Giga



14/08/2020 | 20:48



Pergunte a uma mulher quais as características que ela gostaria de encontrar no parceiro ideal e ela sairá relacionando uma série interminável de qualidades. Algumas, segundo elas, são essenciais e imprescindíveis. Outras, mais subjetivas, ficam no campo do desejável, mas não são consideradas “nota de corte”.

O site de relacionamentos sugar MeuPatrocínio ouviu 314 usuárias para traçar o perfil do homem ideal e descobriu que o ponto mais importante é a estabilidade financeira e emocional, citado por 38,2% das entrevistadas. O dado parece óbvio, já que esse tipo de relacionamento visa a garantia de estabilidade ou ajuda financeira de um lado e afeto, do outro. Entretanto, a pesquisa vai além.

Depois da questão monetária, vem a inteligência, mencionada por 32,5% das usuárias. De acordo com as entrevistadas, inteligência provoca admiração e não há relacionamento possível sem esse sentimento.

Outro fator importante para 16,4% é o bom humor. Elas procuram alguém que saiba encarar a vida com leveza e que seja capaz de rir de si mesmo. A simpatia, característica citada por 12,2%, revela a preferência por pessoas amáveis e gentis, não só com a parceira, mas com todos de forma geral.

Por fim, mencionada por somente 0,6% das pesquisadas, está a beleza física. Ela é importante, mas não essencial. Se o “escolhido” tiver estabilidade financeira, for inteligente, de bem com a vida e gentil, a beleza será o último ponto a ser considerado. E, sabemos bem, uma pessoa atraente não é necessariamente bonita.