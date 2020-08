Figurinha no WhatsApp: aprenda a fazer em poucos segundos

Sérgio Vinícius

14/08/2020 | 20:48



Uma das febres do WhatsApp é o envio de figurinhas. Também chamadas de stickers, elas competem com os emojis quando o assunto é mandar reações rápidas a amigos. Para usuários de iPhone e de smartphones Android, há uma série de pacotes recheados dessas imagens tanto na App Store como na Google Play.

Entretanto, há quem queira criar suas próprias figurinhas. E o modo mais fácil de fazer isso é por meio do aplicativo Sticker.ly (gratuito, disponível para iOS e Android). A seguir, você aprende como usá-lo. (O tutorial foi feito em um smartphone Android, mas é semelhante no iPhone.)

1. Com o app já devidamente baixado e instalado em seu smartphone, encontre-o e abra-o.

2. Clique no botão +.

3. Ele abrirá sua galeria. Encontre a foto que deseja transformar em figurinha. Clique sobre ela.

4. No editor, você pode recortá-la manualmente (com o botão Manual ou com o Recortar). Mas o Automático realiza um ótimo trabalho. Por isso, ele será o escolhido neste tutorial. Clique e aguarde uns segundos.

5. Na próxima tela, ele mostra como ficará a figurinha. Se achar que está ruim, volte (use a setinha) e refaça a obra de arte. Se gostar, dê Avançar.

6. Você pode criar tags para identificar a imagem (engraçada, triste, meme). Feito isso, dê Salvar.

7. Deve-se criar um pacote para incluí-la. Crie ou adicione-a a um já existente. Espere salvar.

8. Feito isso, clique no botão Adicionar ao WhatsApp.

9. Pronto. Está salvo. Você pode compartilhar com amigos por meio de várias redes sociais, se desejar.

10. Para usar a figurinha, basta abrir seu WhatsApp, encontrar o pacote em que ela está salva e enviá-la.

