McDonald’s lança canal no WhatsApp que dá descontos, indica restaurantes e mais

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/08/2020 | 20:48



Com o objetivo de oferecer mais conveniência e estabelecer maior proximidade com o consumidor, o McDonald’s lança hoje (14) um novo canal de comunicação no Brasil. O chamado Méqui Zap é, na prática, uma conta de WhatsApp da rede de fast food.

Pela plataforma, o usuário terá acesso a cupons exclusivos para pedidos no drive-thru, balcão e totens dos restaurantes, recebendo o código e o QR Code na própria conversa. Além disso, é possível descobrir qual a unidade mais próxima, conseguir um atalho para o cardápio completo e até ser encaminhado para o contato com o SAC ou para o app do McDonald’s.

A novidade já está disponível para os clientes. O primeiro passo para falar com o McDonald’s é acessar este link, que abre diretamente o aplicativo do WhatsApp, ou adicionar o número (11) 3230-3223 aos contatos. Após o usuário mandar um “Oi!”, o Méqui Zap interage com o conteúdo solicitado.