Biometria: nova tecnologia faz autenticação pelas veias da palma da mão

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/08/2020 | 20:48



A Fujitsu, especialista no fornecimento de tecnologia de autenticação biométrica, disponibilizou recentemente no mercado brasileiro o PalmSecure, um sistema de autenticação baseado nas veias da palma da mão. Esse procedimento é possível porque as veias de uma pessoa têm riqueza de características, o que dificulta as possibilidades de fraude e permite um alto nível de segurança.

Na prática, a solução utiliza raios infravermelhos para capturar o padrão das veias da palma da mão. A autenticação ocorre ao comparar a imagem captada com dados previamente registrados no sistema. Tudo isso ocorre sem contato físico – algo indispensável em tempos de covid-19.

Por falar na pandemia, o PalmSecure se torna uma alternativa mais higiênica ao momento. O reconhecimento facial, por exemplo, é uma opção que não exige toque, mas não funciona com máscara facial – item de uso obrigatório hoje. Já a necessidade de limpar teclados digitais ou mecânico, que coletam digitais, com desinfetantes à base de álcool após cada uso se torna dispensável.

É importante destacar que o PalmSecure pode ser usado em diferentes contextos. É possível aplicá-lo desde a área da saúde, para a autenticação de médicos e pacientes, até controlar o acesso em escritórios, universidades e condomínios.