Saúde: Brasil registra 1.060 mortes por covid-19 em 24h; total é de 106.523

14/08/2020 | 19:41



O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.060 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta sexta-feira, 14, o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 106.523 - o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos (166.317, 1.169 a mais do que ontem).

Já o total de casos subiu 50.644 no País, ao montante de 3.275.520. Também nesta métrica, o Brasil está somente atrás dos Estados Unidos. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), o total de contaminações em solo americano subiu 52.799 desde ontem, para 5.228.817.

O Nordeste ultrapassou a marca de 1 milhão de casos notificados. São 1.008.049 contaminações e 31.896 mortes, o que coloca a região como a segunda mais afetada do País pela pandemia.