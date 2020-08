Procon Santo André lança aplicativo

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



14/08/2020 | 18:09



A partir desta sexta-feira (14), quem mora em Santo André vai poder usar aplicativo de defesa do consumidor. Disponível para Android e iOS, o Procon Santo André vai receber reclamações e tirar dúvidas. Pode ser acessado no https://app.vc/proconsantoandre, sem a necessidade de fazer download.

“É a continuidade de um trabalho feito pelo Procon Santo André a partir da implantação do atendimento online, desenvolvido durante a pandemia, que visa dar mais facilidade de acesso ao site, para registrar sua reclamação ou fazer seu agendamento. Hoje grande parte da população possui um celular ou um computador. Pensando em dar agilidade nas reclamações ou consultas, criamos essa ferramenta de trabalho”, afirmou a diretora do Procon Santo André, Doroti Cavalini.



Para realizar a reclamação é necessário ter os dados do caso, como documento pessoal, nota fiscal, ordem de serviço, contrato, conta contestada ou documentos que demonstrem a reclamação. A solicitação do atendimento pode ser registrada na aba Dados da Reclamação.