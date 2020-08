Site facilita adoção de pets em Santo André

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



14/08/2020 | 17:47



Animais disponíveis para adoção em Santo André agora podem ser vistos no portal do GCZ (Gerência de Controle de Zoonoses) da Prefeitura: www3.santoandre.sp.gov.br/gcz. O site, que tem o objetivo de facilitar o contato entre os tutores e seus novos pets, apresenta informações sobre as feiras, castrações, além de reforçar medidas de guarda responsável. Desde 2017, foram adotados 1.300 cães e gatos na cidade. “Facilitar o acesso aos pets que estão para adoção é um gesto de amor. Mais uma ação que se soma a outras iniciativas como o Moeda Pet, a feira de adoção ''Eu Amo, Eu Adoto'', o Castramóvel e, em breve, o Hospital Veterinário Municipal”, destacou o prefeito Paulo Serra.



Desde março, a tradicional feira de adoção “Eu amo, Eu adoto”, realizada no Parque Central, foi suspensa para evitar aglomeração. Agora, a nova ferramenta vai permitir que os interessados em adotar possam conhecer os animais pelo site e realizar a adoção na Gerência de Controle de Zoonoses, que fica na Rua Igarapava, 239, no Valparaíso, e funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.