Estudo revela que 57% dos clientes pretendem fazer viagem nacional entre outubro e novembro

Do Dgabc.com.br



14/08/2020 | 17:19



Estudo realizado com com 1.100 brasileiros mostra que 63% dos clientes da empresa Decolar tinham viagem agendada este ano. Deste total, 27% ainda não tomaram a decisão se viajarão, os outros 27% cancelaram e 20% seguem com a viagem confirmada. Já 12% remarcaram para outra data. O estudo também revela que 23% dos consumidores ainda não programaram uma viagem, mas pretendem fazer isso ainda este ano.

O levantamento também analisou o interesse dos viajantes no turismo nacional pós-pandemia. 57% deles farão uma viagem nacional e pretendem viajar entre outubro e novembro de 2020. A região Nordeste desponta como a preferência de 42% deles, sendo Maceió (AL), Jericoacoara (CE) e Natal (RN) os destinos mais requisitados para o turismo pós-pandemia.

A pesquisa também revela que 56% pretendem viajar de avião. Em relação à hospedagem, 47% ficará em hotel; 21% em casas de familiares ou amigos; 15% em pousada, 8% em resort; 3% em hostel; 3% em casas de aluguel; 2% em sua própria residência de férias; 1% em hotel-boutique. A viagem em família representa 40% e tem como motivo principal o descanso.

O estudo também levou em conta o interesse pelos destinos internacionais. 46% dos viajantes pretendem ir ao exterior no 1º semestre de 2021 e 22% dos clientes planejam ir à Europa, seguidos da Argentina, Portugal e outros destinos na América Latina.

“A tecnologia está em nosso DNA e a nossa expertise em inovação nos permite adaptar os nossos serviços e produtos às novas necessidades dos clientes. E, esse estudo faz parte desse nosso movimento”, afirma Alexandre Moshe, diretor-geral da companhia.