Cardi B revela que gastou meio milhão de reais em testes do coronavírus para gravar WAP - e conta que uma das cobras do clipe fez xixi nela

14/08/2020 | 17:10



Cardi B deu uma entrevista à revista britânica i-D e mencionou o fato de ter gravado um clipe durante a pandemia do novo coronavírus. Ela diz que, por mais que tenha realizado esse trabalho em particular, na maioria das vezes está cumprindo a quarentena em casa com a filha, Kulture, de dois anos de idade.

- Tudo mudou completamente por causa da pandemia. Eu estava constantemente na estrada, mas agora estou mais em casa com a minha bebê. Tudo que eu planejei para este ano teve que ser remarcado para Deus sabe quando. É muita loucura, é muita coisa.

A rapper revelou que não foi fácil gravar o videoclipe de WAP, sua parceria com Megan Thee Stallion. Para que tudo desse certo, a artista gastou meio milhão de reais somente em testes de coronavírus.

- Foi estranho gravar na era do corona. Precisamos gastar cem mil dólares só em testes. Todo mundo que participou foi testado para coronavírus. Nós tínhamos um tigre e um leopardo lá, mas não queríamos gravar com eles lá pela segurança de todos e também pela pandemia. Nós juntamos as cenas depois.

A cantora também contou uma curiosidade um pouquinho nojenta dos bastidores.

- Uma das partes mais assustadoras foi a cena com as cobras. Eu estava nua e uma delas fez xixi em mim.

Apesar de acreditar na música, Cardi nunca imaginou que WAP fosse fazer tanto sucesso - e dar tanto bafáfá!

- Eu tenho estado bem surpresa com a reação, para ser honesta. Eu sabia que teria um grande impacto, acho que por causa de mim e Megan. Mas eu não sabia que seria tão controverso. Eu nunca esperava isso, tipo, conservadores e republicanos estão falando sobre a música. Eu não achava que a música era tão vulgar como eles dizem, sabe? Com isso eu estou acostumada. Mas eu sou tão estranha que nem pensei que fosse um grande problema. Eu não sabia que as pessoas iriam pensar que é algo tão de fora desse mundo... Mas isso não me deixa brava. Me deixa feliz. Eles continuam falando e os números continuam aumentando. No fim do dia, não importa o que eles disserem, os números falam por si mesmos.

É importante ressaltar que o single se tornou a primeira colaboração feminina de rap na história a atingir o número um no Spotify. A Billboard ainda chamou a música de uma das melhores vendas em lançamento da história. Quanto poder, hein?

Sobre a mensagem da canção, a rapper é bem objetiva.

- Eu sempre encorajei pessoas a serem confiantes, especialmente quando se trata de sexualidade. Alguns desses homens ficam desconfortáveis, eles nem se sentem confortáveis sendo sensuais. Talvez você seja conservador, mas todo mundo tem um pouco de loucura dentro de si, sabe? Toda pessoa. Todo mundo fica excitado, todo mundo fica com um pouco de formigamento ali embaixo, sabe do que estou dizendo. Só abrace isso. Não fique com medo.