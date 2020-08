14/08/2020 | 16:11



Lara Silva, filha mais velha de Faustão, está namorando Julinho Casares, apresentador da Record TV, há oito meses! Segundo o jornal Extra, bem antes do rapaz se envolver com Lara, Julinho foi entrevistado no Domingão do Faustão, em 2013, porque ele havia ganhado um campeonato sul-americano de corrida de cães com trenó.

Assim como afirma em sua conta do Instagram, além de ser apresentador em um programa sobre animais, Casares é defensor da causa e tem 38 cães em casa.

Segundo o jornal, o rapaz também é o melhor amigo de João Silva, de 16 anos de idade, filho de Faustão com Luciana Cardoso. Lara é fruto do relacionamento de Fausto Silva com Magna Colares, que se separaram em 2000.