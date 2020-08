Luísa Sonza diz que não irá mais expor vida pessoal e fala sobre rumores de traição

14/08/2020 | 16:10



Luísa Sonza abriu o jogo sobre sua vida pessoal em mais recente entrevista para o canal de YouTube de Matheus Mazzafera. A cantora, que em abril de 2020 anunciou a separação de Whindersson Nunes, falou sobre os rumores que surgiram na época de que ela teria traído o humorista.

Luísa disse que não precisa lidar com esse tipo de rumor, pois sabe que ele é completamente infundado, e se perguntou se os boatos teriam surgido por conta da forma como se veste ou das músicas que canta.

- São boatos que não tenho nem como justificar, porque não existe nem lugar de onde vem. Vem de onde, da roupa que eu visto? Das músicas que eu canto? É daí que vem o boato de uma traição? Então é uma coisa que não tenho muito o que falar, porque não tem um embasamento ou alguma coisa nem pra eu me justificar - e eu não acho que tenho que me justificar nem pelas coisas que eu fiz, quem dirá pelas que não fiz. Justificar de quê? Não tem nexo. E não tenho nem como [me justificar], porque não tem embasamento nenhum, as pessoas afirmam a partir de nada. Eu não lido muito com isso, essas mentiras prefiro ignorar.

Luísa também disse que, a partir de agora, não irá mais expor tanto a sua vida pessoal na internet.

- Desde que entrei na internet sofro muito ataque por causa da minha vida pessoal. Então a partir de agora eu tento não me expor, ou pelo menos expor o mínimo possível. As pessoas deturpam muito. Já vivi muita coisa, chuva de dislikes, invenções, e cheguei em um ponto da minha vida em que não vou mais dar satisfação ou falar com jornalista sobre minha vida pessoal. Escutem minhas músicas que da vida pessoal cuido eu.

A cantora, que afirmou estar solteira, também ficou visivelmente envergonhada quando Matheus citou o cantor Vitão, que tem sido apontado como seu novo affair.