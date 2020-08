Menos de um ano após a morte da mãe, Carolina Dieckmann também perde a tia

14/08/2020 | 16:10



Na última quinta-feira, dia 13, Carolina Dieckmann fez uma publicação emocionante em seu perfil oficial do Instagram. Por meio de um texto, a atriz desabafou sobre a morte da tia, Mônica Campello, que morreu menos de um ano após ela também ter perdido a mãe.

Oi, Deus, tudo bem? Eu sei que o senhor anda ocupado, mas a minha avó acabou de ver mais uma filha ir morar no céu, e isso menos de um ano depois de minha mãe, de modo que eu queria que o senhor arrumasse um tempinho para passar no coração dela... Pode ser?, pediu a artista.

Tia, você sorriu a vida toda, imagino que festa que vai fazer por aí... Obrigada por cantar em todos os almoços de domingo. Obrigada por me levar no show da Xuxa quando eu ainda achava que ela vinha do espaço, e me mostrar que, na verdade, a nave era de mentirinha. Obrigada por ser alegria em cada minuto da sua vida; mesmo na luta e nos dias difíceis. Fique tranquila que vamos cuidar da vovó, tá? E posso pedir uma coisinha? Dá um beijo na minha mãe?

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Mônica tinha câncer. A família estava fazendo uma vaquinha para arrecadar os 24 mil reais necessários para que ela fizesse uma cirurgia.

Triste, não é?