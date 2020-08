Saga 'O Dia Mais Claro', da DC Comics, volta ao mercado em edição especial

Luís Felipe Soares



15/08/2020 | 23:59



Uma das grandes sagas recentes da DC Comics voltou para as bancas e livrarias do Brasil. Trata-se de Lanterna Verde: O Dia Mais Claro (Panini Comics, 264 páginas, R$ 89,90, em média), parte da linha DC Deluxe, que já deu sobrevida no mercado a outras importantes histórias do passado da editora.

Na coletânea, esperança e desconfiança surgem no momento em que misteriosa lanterna branca aparece. Hal Jordan lida com as possibilidades do novo poder na companhia dos Novos Guardiões. Enquanto tentam chegar a um acordo, um dos seres mais estranhos do passado dos Lanternas Verdes retorna.

A história parte do fim da saga A Noite Mais Densa, então é interessante que os leitores tenham acompanhado os acontecimentos anteriores. Ambos os projetos são assinados pelo roteirista norte-americano Geoff Johns e contam com ilustrações feitas pelo desenhista brasileiro Ivan Reis, de São Bernardo.

O arco foi lançado nos Estados Unidos entre 2010 e 2011, chegando para os leitores brasileiros com tradução em português em 2011 e 2012.