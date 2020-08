Pesquisa estadual mostra que crianças estão mais ansiosas desde o início da quarentena

Luís Felipe Soares



15/08/2020 | 23:59



O período de quarentena por causa da pandemia da Covid-19 tem testado os nervos de pessoas de todas as idades. Parece que a paciência das crianças está chegando no auge, principalmente com as aulas à distância desde março e o longo período em casa nos últimos meses.

Pesquisa feita com estudantes da rede pública do Estado de São Paulo mostra que 75% desse público se mostra ansioso, irritado e triste durante o confinamento. Realizado pelo instituto Datafolha em parceria com Fundação Lemann, Itaú Social e Imaginable Futures, o levantamento recente revela que 57% de crianças e jovens não estão motivados para estudar em casa, com 62% apresentando dificuldades na rotina de estudo.

As complicações vividas pelos filhos também têm gerado preocupação entre os pais e/ou responsáveis. Cerca da metade desse público adulto acredita que suas crianças não estarão preparadas para concluir o ano letivo de maneira adequada, com 70% dos entrevistados avaliando que seria melhor que alunos entre o 6° e o 9° anos do ensino fundamental ficassem na mesma série no ano que vem. Já 33% temem que os filhos abandonem estudos em futuro próximo.