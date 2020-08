Guarani terá mudanças para buscar a primeira vitória na Série B do Brasileiro

14/08/2020 | 15:42



O técnico Thiago Carpini fará mudanças para o Guarani buscar a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Derrotado por CSA (1 a 0) e Cruzeiro (3 a 2), o time de Campinas (SP) visitará o Botafogo-SP, neste sábado, às 11 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela terceira rodada.

As mudanças começarão no sistema defensivo. O zagueiro Didi ganhou a confiança do treinador e deverá ser mantido no time titular. Romércio, recuperado de lesão, deverá voltar a ser titular na vaga de Bruno Silva. Mas Wálber corre por fora.

"Sabemos da pressão. Futebol é isso, é resultado. Quando o resultado positivo não vem, a cobrança vem também. Não tem como correr, se esconder. Como eu falei anteriormente, é continuar trabalhando, que eu tenho certeza que os resultados positivos vão vir", disse Didi.

No meio de campo, Carpini tem uma grande dúvida: Arthur Rezende ou Eduardo Person. O primeiro vem sendo titular, mas pode perder a vaga. No ataque, Giovanny, mesmo sem estar 100% para aguentar os 90 minutos, brigará por uma vaga com Júnior Todinho.

Destaque no início da temporada, Todinho caiu de produção, mas ainda assim tem a confiança de Thiago Carpini. Bruno Sávio, por outro lado, irá para o banco de reservas, ainda mais após ser criticado pela torcida.

Sem pontuar e na 19.ª e penúltima colocação, o Guarani deverá atuar com: Jefferson Paulino; Pablo, Didi, Romércio e Bidu; Deivid, Eduardo Person (Arthur Rezende) e Lucas Crispim; Giovanny (Júnior Todinho), Waguininho e Rafael Costa.