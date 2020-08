Caminhada em Diadema alerta para violência contra a mulher

Aline Melo

14/08/2020 | 15:36



O bloco carnavalesco Fulanas & Fulanos, de Diadema, realiza neste domingo uma caminhada para alertar sobre a violência contra a mulher. A atividade, que será realizada com apenas 30 pessoas e mantendo o distanciamento físico para evitar a propagação do novo coronavírus, faz parte das atividades do Agosto Lilás, mês dedicado ao combate da violência contra a mulher.

A jornalista Marcia Muryah, 37 anos, está na organização da caminhada e destaca que faltam políticas públicas na cidade que garantam a proteção das mulheres e das vítimas de violência. “O índice de violência é altíssimo na cidade. Atualmente continuamos com a nossa campanha, lançada no carnaval. Temos um grupo no Facebook, onde compartilhamos conteúdos sobre esse tema e através do qual muitas mulheres nos procuram para receber auxílio”, afirmou. De maneira voluntária, psicólogas, advogadas e promotoras atuam para auxiliar as vítimas.

A caminhada está marcada para começar às 13 horas do domingo, dia 16 de agosto. Os participantes sairão da Praça da Moça, passando pela Rua Graciosa, Avenida Sete de Setembro, Rua Amélia Eugênia, Avenida Antonio Piranga, encerrando a atividade na Praça Castelo Branco.