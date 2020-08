14/08/2020 | 15:18



O Produto Interno Bruto (PIB) colombiano sofreu queda no segundo trimestre de 15,5% com relação ao mesmo período de 2019, na série após ajustes sazonais, informou nesta sexta-feira, 14, o Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, o recuo foi de 14,9%, também depois de ajustes sazonais.

O Dane também revisou o crescimento do PIB no primeiro trimestre de 1,1% para 1,4%, com relação ao mesmo período no ano anterior.