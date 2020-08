Grandes pontos turísticos do Rio de Janeiro reabrem neste sábado

Luchelle Furtado

O turismo no Rio de Janeiro está pronto para retomar as atividades a partir deste sábado (15 de agosto). Diversos pontos turísticos da cidade, como AquaRio, Bondinho Pão de Açúcar, Paineiras Corcovado, Rio Star e Trem do Corcovado voltarão a funcionar.

Todas essas atrações estão sendo trabalhadas dentro de uma campanha chamada Redescubra o Rio, que inclui ainda o Jardim Botânico, aberto desde 9 de julho. A parceria oferece benefícios para população do estado do Rio de Janeiro, que poderá acessar os pontos turísticos com descontos de 30 a 50%. Os ingressos promocionais estão disponíveis para venda, até 15 de setembro, nos sites de cada atração.

Reabertura turística no Rio de Janeiro

Com os descontos, é possível conhecer ou revisitar o AquaRio por R$ 49,90. Os bilhetes do Bondinho Pão de Açúcar, por sua vez, custarão R$ 52,20 para adultos e R$ 26,10 para crianças – apenas para compras no site oficial, no qual também pode ser conferido o regulamento da promoção.

No Cristo Redentor, o tíquete promocional para os moradores do estado do Rio de Janeiro sairá a partir de R$ 21,50. O bilhete para a Rio Star poderá ser comprado por R$ 49. Já no Jardim Botânico, o valor do ingresso com desconto de 30% é de R$ 10,50 (não vale para meia entrada), e a compra poderá ser feita apenas na bilheteria, em dinheiro. A visita deve ser agendada previamente no site do local.

Medidas de segurança

Para receber o público no padrão exigido pelas Regras de Ouro da Prefeitura do Rio, que segue recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os pontos turísticos da cidade seguirão o mesmo protocolo de segurança.

Com isso, eles irão operar com capacidade reduzida, como forma de evitar aglomeração. Em todos as atrações foram instalados dispensers de álcool 70%, bem como sinalização a respeito da importância de manter a higiene pessoal e o distanciamento mínimo de dois metros entre pessoas, principalmente em filas.

Todos os ambientes e superfícies de contato serão regularmente higienizados. Os protocolos adotados serão comunicados ao público durante a visita. Essas medidas cumprem as regras estabelecidas também pelos governos federal e estadual.

Redescubra o Rio

A campanha Redescubra o Rio está aberta à adesão de todas as atrações turísticas da cidade. O site oficial será sempre atualizado com os novos parceiros.

Para obter o ingresso da campanha, o visitante morador de qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro precisa apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. O regulamento está disponível no site da campanha.

Sites das atrações

– Aquario (http://www.aquariomarinhodorio.com.br/)

– Bondinho Pão de Açúcar (http://www.bondinho.com.br/)

– Paineiras Corcovado (http://www.paineirascorcovado.com.br/)

– Rio Star (http://riostar.tur.br/)

– Trem do Corcovado (http://www.tremdocorcovado.rio/)

– Jardim Botânico (http://www.jbrj.gov.br)

Horários de funcionamento dos atrativos

• AquaRio: de quinta a terça-feira, das 9h às 17h (entrada até as 16h)

• Bondinho Pão de Açúcar: de quinta a segunda-feira, das 10h às 19h (entrada até as 18h)

• Paineiras Corcovado: de quarta a segunda-feira, das 8h às 16h30 (entrada até as 15h)

• Rio Star: de quinta a terça-feira, das 10h às 18h

• Trem do Corcovado: todos os dias, das 8h às 16h30 (entrada até as 15h)

• Jardim Botânico: segundas, das 12h às 17h; de terça a domingo, das 8h às 17h

Pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro continua lindo e cheio de atrações incríveis. Quem viaja para a Cidade Maravilhosa não pode deixar de incluir alguns passeios clássicos no roteiro. Entre os principais estão a visita ao Pão de Açúcar, com direito a viagem de bondinho.

Na galeria, conheça os pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro.