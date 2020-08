Nova edição de O Aprendiz é adiada para 2021

14/08/2020 | 15:11



O Aprendiz, programa apresentado por Roberto Justus, na Band, chegou a confirmar a estreia, por meio do Instagram oficial do reality, da 12ª edição para o dia 7 de setembro de 2020. No entanto, nessa sexta-feira, dia 14, de acordo com a assessoria de imprensa da Rede Bandeirantes, a própria emissora e o apresentador, Roberto, decidiram adiar a nova temporada para março de 2021 por conta do coronavírus:

A Bandeirantes e Roberto Justus, produtores associados do reality show O Aprendiz, de comum acordo, em função da extensão temporal da pandemia que assola o mundo (Covid-19), consequentes impactos na vida de todos e para respeitar o momento e a saúde da população, dos participantes, da produção, do elenco e dos envolvidos, resolveram adiar a estreia do programa para março de 2021. O formato do Aprendiz tem muitas provas externas e por mais que todas as normas de segurança e protocolos sejam tomados, acabam envolvendo muitas pessoas que não fazem parte diretamente da produção e, consequentemente, os riscos inviabilizam o bom andamento do programa.

E continuou:

Todos os colaboradores, parceiros e anunciantes estão juntos neste momento, pensando no bem estar e na saúde dos envolvidos, e continuarão conosco em 2021.