Após acusar o ex-marido de expor a filha de roupa íntima em rede social, ex-nora de Chitãozinho se manifesta: Não passarão

14/08/2020 | 15:11



A modelo Nicole Wolfensberger, de 32 anos de idade, registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido, Alisson Lima, filho do cantor Chitãozinho, da dupla com Xororó. Segundo informações do G1, Nicole alegou que descobriu um perfil de sua filha de sete anos de idade na rede social Tik Tok, onde a menina aparece em poses sexualizadas e usando sutiã. A modelo questionou Alisson sobre o perfil, e ele teria dito que tinha conhecimento da referida conta, a qual, em tese, teria sido cadastrada e alimentada pela investigada Raisa, namorada de Alisson, conforme constatado no boletim.

Em depoimento à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) no Cambuci, na região central de São Paulo, Nicole afirmou que pediu para que Alisson deletasse o perfil, e reconheceu que a conta foi desativada por um tempo. Ela disse que nunca autorizou publicação das imagens da vítima e que estava abrindo uma ocorrência porque descobriu que o referido perfil foi reativado e novamente solicitou ao investigado Alisson que deletasse tal perfil, no entanto, este embora tenha lido as mensagens, as ignorou.

A modelo atestou que chegaram a veicular imagens da vítima, sendo um vídeo especificamente, a vítima aparece de sutiã, maquiada, em poses sexualizadas. Ela também contou que denunciou o perfil e que está aguardando que o Tik Tok suspenda a conta permanentemente.

Alisson e a namorada dele, Raisa, foram procurados pelo G1. Por telefone, ela disse o seguinte, em nome dos dois:

- A gente não tem nada a declarar, a nossa única posição é de proteger uma criança, o que não está sendo feito pela outra parte. Só que a gente não vai julgar o que ela tem feito, é um problema dela, então a gente não tem nada a declarar. Enquanto a gente tiver de proteger essa criança nós não vamos declarar nada, é isso que importa.

Depois de toda a repercussão, Nicole voltou ao Instagram e afirmou que soube de uma declaração dada para a imprensa, provavelmente esta de Raisa que citamos acima. Nos Stories, então, a modelo escreveu:

Sim, galere. [sic.] Eu vi a declaração de uma pessoa aí. E foi ótimo! Documentado e será usado contra. Sigo em silêncio e seguimos o baile. Não passarão!