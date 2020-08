Ana Paula Siebert faz tour pelo escritório com mais de 10 mil reais apenas em luminárias

14/08/2020 | 15:11



Após chocar seus seguidores ao mostrar o seu banheiro luxuoso, Ana Paula Siebert mostrou que outro cômodo de sua casa fica atrás quando o assunto é extravagância!

Na última quinta-feira, dia 13, a empresária publicou um vídeo em seu Instagram mostrando os detalhes do escritório que divide com o marido, Roberto Justus, e impressionou pelos itens de luxo que possui no local. Dentre os objetos, o que mais impressionou os internautas foi o conjunto de luminárias da parede.

Do designer Tom Dixon, as luminárias do escritório de Ana Paula e Justus custam 555 euros cada, o que equivale a aproximadamente três mil e quinhentos reais. O casal possui três itens iguais, apenas em cores diferentes no local, totalizando dez mil e 500 reais apenas em iluminação! Sobre os objetos, Ana Paula disse:

- O que mais amo nesse escritório são essas luminárias. Acho que deram toda a personalidade para o ambiente. Como é um ambiente um pouco menor, tem de ter o elemento que dá personalidade. É como se fosse uma pedra derretendo.

Siebert também exibiu alguns vasos do designer Jonathan Adler, e um deles custa 248 dólares, ou mil e 300 reais. Ana contou, ainda, que decidiu mesclar cores consideradas femininas e masculinas, já que apesar de usar mais o espaço, às vezes o compartilha com Justus.

- Eu não podia fazer um escritório feminino. Por isso misturei o rosé gold com o marinho, porque acho que ficou moderno e tanto feminino quanto masculino.