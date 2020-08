Gabigol se pronuncia após notícia de que teria traído Rafaella Santos com DJ Alanna

14/08/2020 | 15:10



Como você viu, Rafaella Santos e Gabigol retomaram o relacionamento no início de julho deste ano. Mesmo com diversas notícias sobre o namoro, o casal não se manifestou publicamente e nem deu indícios nas redes sociais de que estavam juntos. Mas o término dos pombinhos não foi tão secreto assim, já que segundo informações do colunista Leo Dias, o craque do Flamengo teria traído Rafaella com DJ Alanna. A artista teria sido convidada para estar no camarote do jogador no Maracanã e seria presença garantida na casa de Gabigol após as partidas de futebol do time carioca. Será mesmo?

Na web, o atleta afirmou que a história era uma mentira. Depois, se comunicou com Leo Dias por meio de mensagens privadas, onde disse:

Você acha que só eu tenho camarote no Maracanã? Eu estou te falando a minha verdade. Acredita se você quiser. Só quero respeito comigo.

DJ Alanna, apontada como pivô da separação de Gabigol e Rafaella, também se manifestou. Ela disse que nunca ficou com o jogador, nem quando ele era solteiro, e que a história por trás da foto do camarote é antiga.

Já tinha rolado antes, alegou.

A artista também esclareceu, ao jornalista, se sua separação Duduzinho tinha alguma relação com Gabigol.

Não tem nada a ver com ele, disparou.

Por fim, Alanna riu sobre a afirmação de que os porteiros do condomínio do craque sempre a notam por lá. Segundo ela, nada disso é verdade.

E aí, será que Rafaella se pronunciará sobre tudo isso? O que você achou desse babado?