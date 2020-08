Maitê Proença revela que teve coronavírus e não contou para ninguém: - Podia morrer sozinha

14/08/2020 | 13:10



Classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia, o coronavírus tem assustado o mundo em 2020 devido a gravidade do vírus, que já deixou milhares de mortos pelo planeta. Felizmente, muitos famosos conseguiram se recuperar da doença e expuseram sua experiência com o público.

Maitê Proença, em conversa com Cacau Hygino, do podcast Conectados, revelou já ter sido infectada com a Covid-19. A atriz disse que ficou doente no começo da pandemia e não contou para ninguém, para evitar que a sua filha, Maria, que estava grávida, ficasse tensa.

Na conversa, ela disse o seguinte:

- Lá no início da pandemia, eu tive um exame que deu positivo. Eu não podia contar para ninguém, porque eu não queria que chegasse na Maria porque o bebê ainda não tinha virado. E eu sabia que, se ela ficasse tensa, a barriga fica tensa e o bebê não vira, às vezes, por causa da tensão. Então eu pensei assim: Se eu contar para alguém vai chegar nela. Eu tenho que aguentar firme aqui, eu posso morrer sozinha, ninguém vai saber. E aí foi horrível porque eu tive manifestações, mas fiquei aguentando, fingindo.

Vale citar que, atualmente, Maitê faz visitas ocasionais à neta, mas sempre respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde.