14/08/2020 | 12:14



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o Conselho do Meio Ambiente estadual decidiu pela manutenção da Fundação Florestal e a criação do Instituto de Biodiversidade e Meio Ambiente no Estado. "São Paulo é referência em preservação ambiental porque respeita o meio ambiente", afirmou Doria pelo Twitter.

Doria ensaia, com o movimento, um contraponto ao governo federal que tem recebido críticas pela condução da política ambiental, em especial no combate ao desmatamento e às queimadas na região amazônica.

"Em São Paulo, nós protegemos o meio ambiente. Em São Paulo, o verde é prioridade", afirmou o governador.