Com Bottas na frente, Mercedes faz dobradinha no 1º dia de treinos na Espanha

14/08/2020 | 12:08



O primeiro dia de atividades de pista do GP da Espanha de Fórmula 1, a sexta etapa da temporada de 2020, teve mais uma vez o amplo domínio da Mercedes. No circuito de Barcelona, Valtteri Bottas foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres, com Lewis Hamilton em segundo. À tarde, na segunda atividade, posições invertidas. No final de tudo, o finlandês teve o melhor tempo com 1min16s785 e o inglês logo atrás com 1min16s824, ambos no treinamento da manhã.

É esperado para esse final de semana em Barcelona temperaturas até mais quentes que as vistas na Inglaterra nos últimos 15 dias, onde aconteceram duas etapas da Fórmula 1 no circuito de Silverstone. Geralmente realizado no final de abril ou começo de maio, o GP da Espanha em agosto, em meio ao verão europeu, pode representar um grande desafio para as equipes por causa dos pneus.

Uma das equipes que mais sofreu com eles na Inglaterra, a Mercedes tenta entender nos treinos livres o funcionamento dos pneus para a corrida. Nesta semana, a Pirelli disponibiliza compostos mais duros: C1, C2 e C3, sendo os mesmos usados no GP da Inglaterra, a primeira prova de Silverstone, no último dia 2.

Logo atrás dos dois carros da Mercedes apareceu o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que promete mais uma vez ser o grande rival dos pilotos da escuderia alemã - venceu a última corrida, o GP do 70.º Aniversário. Nos dois treinos livres ele ficou em terceiro lugar, sendo que o melhor tempo, de 1min17s704, foi obtido pela manhã.

O quarto colocado foi o australiano Daniel Ricciardo, piloto da Renault, que obteve uma boa performance no segundo treino livre. Na melhor de suas 34 voltas, conseguiu o tempo de 1min17s868. Os dois carros da Ferrari vieram na sequência com bons giros na atividade da manhã. O monegasco Charles Leclerc ficou em quinto com 1min17s970, pouco à frente do alemão Sebastian Vettel, que cravou 1min17s981.

Surpresa na pista com o bom desempenho de sua Haas, o francês Romain Grosjean terminou o dia na sétima colocação com o tempo já na casa de 1min18s (1min18s133). Ele foi seguido pelo espanhol Carlos Sainz Jr. (McLaren), pelo mexicano Sergio Pérez (Racing Point) e pelo francês Esteban Ocon (Renault), que completaram a lista dos 10 melhores tempos desta sexta-feira.

Os pilotos voltarão a acelerar em Barcelona neste sábado com o terceiro treino livre às 7 horas (de Brasília). A sessão de classificação começará às 10 horas. A largada para o GP da Espanha será às 10h10 do domingo.