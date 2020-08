14/08/2020 | 12:10



Eita! Parece que o coronavírus pegou mais uma celebridade. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Rodrigo Faro teria sentido alguns dos sintomas da doença e já realizou testes para saber se está mesmo infectado.

A produção do A Hora do Faro está aguardando para saber os resultados dos exames e, talvez, a atração tenha que remarcar as gravações de alguns dos episódios.

Procurada pelo ESTRELANDO, a Record não retornou o contato até a publicação desta matéria.

Em suas redes sociais, Faro não falou sobre o assunto, mas postou uma foto tomando um banho de piscina na última quinta-feira, dia 13. Será que está tudo bem?