Vila Palmares ganha Policlínica

Matheus Moreira

Especial para o Diário



14/08/2020 | 10:33



A Prefeitura de Santo André inaugurou, nesta quinta-feira (13), a Policlínica Vila Palmares. O equipamento, localizado na Praça Áurea, realizará atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

O espaço foi entregue dentro dos padrões do programa Qualisaúde e conta com totem de senha, duas salas de espera, três pontos de atendimento na recepção, oito consultórios, sendo um odontológico com duas cadeiras, farmácia e uma brinquedoteca na área de pediatria, projetada pelo Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

“Este equipamento materializa o processo de mudança na qualidade da saúde pública no município. Continuando com esse trabalho tenho certeza que vamos chegar em todos os bairros e em todas as regiões com esse mesmo padrão. Quando a gente perceber a saúde de Santo André vai ter melhorado como um todo, não somente em um bairro que foi agraciado com a chegada do Qualisaúde, por isso que o trabalho não para mais”, pontuou o prefeito Paulo Serra.

A unidade realizará atendimento com médicos generalistas, pediatra, ginecologista, dentistas, além de oferecer atendimento de enfermagem como curativo, vacina, coleta de exames laboratoriais, coleta de papanicolau, administração e dispensação de medicamentos, teste rápido de gravidez, sífilis, hepatite B/C e HIV.

“A gente sabe que a cidade está no caminho certo, se reencontrou e graças à confiança e colaboração de todos vocês, vamos construir uma Santo André cada vez mais próxima daquela que todos nós sonhamos”, completou Paulo Serra.

A Policlínica Vila Palmares é o 21º equipamento entregue pelo programa Qualisaúde e representa mais um importante avanço na saúde de Santo André.

“Estivemos aqui há cerca de seis meses fazendo a assinatura da ordem de serviço e felizmente a unidade está pronta, com ampliação de três consultórios e aumento no número de atendimento odontológico. Antes tínhamos apenas uma cadeira odontológica e agora teremos duas, além de toda uma reformulação no ponto de vista do espaço físico que vai oferecer mais conforto para os funcionários e para os usuários”, afirmou o secretário de Saúde, Márcio Chaves.