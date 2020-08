Professora Izabel Lima Pessoa é nomeada secretária de Educação Básica do MEC

14/08/2020 | 10:08



O governo federal nomeou a professora e servidora de carreira da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Izabel Lima Pessoa para exercer o cargo de secretária de Educação Básica do Ministério da Educação.

A portaria com a nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 14.

O anúncio de Izabel para o posto já havia sido feito pelo ministro da pasta, Milton Ribeiro, numa rede social no início do mês.

Ela vai ocupar o lugar de Ilona Becskehazy, exonerada semana passada.

A mesma edição do Diário Oficial também traz a nomeação do economista e professor Danilo Dupas Ribeiro como secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC e de José de Castro Barreto Júnior como adjunto da Secretaria Executiva do ministério.