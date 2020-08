Colunista afirma que ex-BBB Gabi Martins está com coronavírus e cantora revela flerte com Danilo Gentili: Conhecendo melhor

14/08/2020 | 10:11



A ex-BBB Gabi Martins foi diagnosticada com o novo coronavírus. A informação é do colunista Leo Dias, que revelou que a cantora está isolada em um hotel em Belo Horizonte, Minas Gerais, especializado em hospedar infectados com Covid-19.

A publicação afirma que Gabi está está bem e com sintomas brandos, como coriza e febre baixa. Além disso, declarou que ela está sendo cuidada à distância pelo pai e pela irmã, que são médicos.

Por conta da doença, Gabi terá de cancelar a participação que faria em duas lives sertanejas.

Vida Amorosa

Gabi também chamou a atenção nas redes sociais depois de ter confirmado para a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que está se aproximando de Danilo Gentili. Inicialmente, a coluna revelou ter questionado um suposto affair entre ela e o músico Junio Villa, mas a ex-BBB garantiu que a relação dos dois é profissional.

Na sequência, Gabi surpreendeu ao revelar que, na verdade, ela está conhecendo melhor o humorista:

- Se tem alguém que eu estou conhecendo melhor, é o Danilo Gentili.

A revelação deu o que falar e, de acordo com a colunista, a aproximação dos dois começou ainda durante a participação da cantora no The Noite, que foi ao ar no dia 3 de julho. Desde então os dois não pararam mais de se falar. E aí, será que teremos um novo casal em breve?