Anitta usa looks de 100 mil reais na Europa e faz ensaio sexy com maiô fio-dental: Dia de banho

14/08/2020 | 10:10



Anitta está cada vez mais poderosa! Aproveitando a sua viagem pela Europa, a cantora não está só ostentando na hora de escolher os hotéis para se hospedar, como também tem ousado na escolha de seus looks de grife que, em uma semana, já somam o valor de 100 mil reais. Pois é!

Segundo informações do jornal Extra, ela não assinou contrato para fazer propaganda, mas tem postado em seu Instagram diversas fotos da viagem e sinalizado que está usando roupas e acessórios da Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Colcci e Yves Saint Laurent, para citar algumas. Por exemplo, na foto em que aparece cercada por flores, Anitta usou um Dolce & Gabbana que custa cinco mil e 465 reais.

Em outros passeios pela Itália, Anitta usou um look Colcci com uma bolsa Louis Vuitton que custa seis mil e 298 reais e também um vestido Dolce & Gabbana que custa dez mil e 890 reais e completou com sandálias de seis mil e 875 reais.

Outro acessório que chamou a atenção foi um óculos gatinho, todo cravejado de cristais, que custa três mil e 269 reais.

E falando em looks, Anitta, que foi ignorada pelo astro do filme 365, deu o que falar ao postar mais um ensaio sensual em suas redes sociais. No Instagram, ela postou uma sequência de fotos em que aparece usando um maiô fio-dental e se molhando com a ajuda de um chuveirinho. Na legenda, brincou:

Dia de banho.