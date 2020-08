Namoro de Miley Cyrus com Cody Simpson teria chegado ao fim e cantora revela que perdeu a virgindade aos 16 anos de idade com Liam Hemsworth

14/08/2020 | 10:10



O romance entre Miley Cyrus e Cody Simpson chegou ao fim após dez meses de namoro, conforme noticiado pela revista People. O casal começou a namorar em outubro de 2019, cerca de um mês depois da separação da cantora com a modelo Kaitlynn Carter, e segundo a publicação, Miley e Cody teriam terminado há algumas semanas e o motivo do término não foi revelado. Por enquanto, eles não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

No início do romance, Miley e Cody foram flagrados juntos em uma cafeteria e, apesar de terem engatado o namoro apenas no ano passado, ambos são amigos de longa data.

- Embora eles tenham se conhecido originalmente durante suas próprias fases mais selvagens, eles estão sóbrios agora e estão focados na saúde, no trabalho e em passar o tempo juntos, disse o empresário do cantor, Matt Zeidman, à People na época.

Vale dizer que, em um curto período de tempo, MIley, que tem 27 anos de idade, viveu cerca de três términos de relacionamento. Além de ter namorado com Kaitlynn e Cody, a cantora viveu um romance ioiô com Liam Hemsworth.

Os dois começaram a namorar em 2008 depois que foram escalados para a adaptação cinematográfica do romance de A Última Música, romance de Nicholas Sparks. Quatro anos mais tarde, em 2012, o casal ficou noivo, mas rompeu em 2013. Em 2015, por sua vez, MIley e Liam se reconciliaram e oficializaram a união em 2018. O casamento, no entanto, durou menos de um ano, com a separação em agosto de 2019.

Desde então, pouco tem se falado sobre Miley e Liam, apenas que ambos seguiram suas vidas amorosas após o término. No entanto, a cantora revelou em um novo episódio do podcast Call Her Daddy que perdeu a virgindade com o ex-marido aos 16 anos de idade. O vídeo, que foi postado no Instagram na última quinta-feira, dia 13, dá alguns spoilers do episódio original, que será liberado nesta sexta-feira, dia 14.

- Eu não fui até o fim com um cara até ter 16 anos, mas acabei me casando com o cara, declarou Miley, que completou 16 anos de idade no dia 23 de novembro de 2008, mesma época em que os dois protagonizaram A Última Música.