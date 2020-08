Atual campeã, tenista canadense desiste de disputar o US Open

13/08/2020 | 23:51



Atual campeã da chave feminina do US Open, a tenista canadense Bianca Andreescu anunciou nesta quinta-feira que não vai disputar o US Open neste ano. Com a decisão, a atual número seis do mundo se torna a mais nova baixa de peso no Grand Slam norte-americano, marcado para começar no dia 31, em Nova York.

"Depois de muitas discussões com as pessoas mais próximas, tomei a difícil decisão de não voltar a Nova York este ano. Eu dei este passo para focar na minha preparação física e garantir que eu retorne pronta para jogar no meu nível mais alto", disse Andreescu nas redes sociais.

A tenista de 20 anos alegou que a pandemia do novo coronavírus atrapalhou sua preparação para voltar às quadras neste momento. "A vitória no US Open do ano passado foi o ponto alto da minha carreira até agora e vou sentir falta de lá. No entanto, percebo que os imprevistos, incluindo a pandemia da covid-19, comprometeram a capacidade de me preparar", declarou.

Andreescu surpreendeu no ano passado ao conquistar o seu primeiro título de Grand Slam quando estava longe de ser considerada uma das favoritas. Logo depois, contudo, sofreu uma lesão no joelho esquerdo, o que comprometeu o fim de sua temporada. Seu último torneio foi disputado em outubro do ano passado.

No começo de 2020, ela retornou os treinos, mas não chegou a disputar competições oficiais antes da paralisação do circuito, causada pela pandemia. Nos últimos meses, também ficou de fora de exibições.

O anúncio de Andreescu é mais uma baixa de peso nas chaves do US Open. Trata-se da quarta integrante do Top 10 a desistir da competição. Antes, desistiram a australiana Ashleigh Barty, atual número 1 do mundo, a ucraniana Elina Svitolina (5ª) e a holandesa Kiki Bertens (7ª). Na chave masculina, os principais desfalques são o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer. Nadal desistiu por precaução, em meio à pandemia, enquanto Federer se recupera de problemas físicos.