Mauá tem cinco positivos em testes

14/08/2020 | 00:01



A Prefeitura de Mauá começou ontem a testagem rápida em massa para a Covid-19. O público-alvo são trabalhadores do setor de transportes e teve início com taxistas cujos veículos tenham placas do município. A ação ocorreu no formato de drive-thru, em estrutura montada no Paço. Segundo a administração, há 150 taxistas no município, sendo que 77 compareceram e cinco receberam o diagnóstico positivo.



Erielson Alves da Gama, 65 anos, foi um dos que estiveram no local e recebeu com satisfação o resultado negativo. “Até estava tranquilo, pois estou tomando todas as precauções”, comentou. Segundo o taxista, a testagem estava bem organizada e o trâmite não demorou. “Em 15 minutos peguei meu resultado. Deveria acontecer sempre”, frisou o profissional.



Outro que compareceu ao Paço foi Vladimir Lemes, 56. O taxista conta que esperou cerca de 20 minutos para saber o resultado de seu exame, que também foi negativo. “Estava tudo bem organizado. Logo que vi que estava tudo bem com minha saúde, fui trabalhar. Agora estou mais tranquilo”, afirmou.



José Peres da Cunha, 65, também foi ao Paço para fazer o exame. Seu resultado, no entanto, foi diferente do de Gama e Lemes. “O meu deu positivo, mas estou tranquilo, pois não sinto nada. Estou sem sintomas. Agora é ficar em casa, observar e esperar passar”, disse o taxista.



Hoje a testagem segue, no mesmo local, das 9h às 17h, mas para motoboys, que devem comparecer sem acompanhantes e com baú ou mochila com a marca do serviço de aplicativo ou empresa de entrega onde trabalham.



Motoristas de aplicativos como Uber, 99 e outros também estão na lista e farão os exames na próxima semana, em formato do rodízio de veículos: condutores com placas final 1 e 2 deverão comparecer na segunda-feira; 3 e 4, na terça-feira; 5 e 6, na quarta-feira; 7 e 8, na quinta-feira; e 9 e 0, na sexta-feira, todos das 9h às 17h, também no Paço e sem a presença de passageiro.