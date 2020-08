Aplicativo eSocial Doméstico é lançado

Da Redação



14/08/2020 | 00:09



O governo lançou ontem o aplicativo eSocial Doméstico, destinado à simplificação na contratação de trabalhadores domésticos. A ferramenta vai possibilitar ao empregador gerenciar a folha de pagamento a partir de qualquer smartphone ou dispositivo móvel.

Desenvolvido pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), em parceria com as secretarias especiais da Receita Federal e de Previdência e Trabalho, o aplicativo permite que o empregador realize alteração salarial, fechamento e reabertura das folhas de pagamento, a geração das guias de recolhimento e a consulta da situação do pagamento das respectivas guias por meio do DAE (Documento de Arrecadação do eSocial).

O eSocial Doméstico está disponível gratuitamente para download nas lojas da App Store e do Google Play. Para realizar o login no aplicativo, basta que o empregador utilize seu CPF, código de acesso e senha, as mesmas informações já utilizadas no site.

Vale lembrar que, a partir deste ano, o contribuinte não pôde mais fazer a dedução dos gastos com empregado doméstico no IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física). Até 2019, valores até R$ 1.200,32 desembolsados com o pagamento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) desses profissionais podiam ser usados na declaração.