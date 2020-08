São Caetano inaugura Delegacia da Mulher no bairro Santa Maria

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



14/08/2020



A Prefeitura de São Caetano inaugurou, na manhã de ontem, a primeira DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), instalada no 2º DP (Santa Maria). A sede, por enquanto, funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e também oferecerá serviços para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Os trabalhos serão conduzidos pela delegada Daniela Attab Del Nero, que já vai centralizar os 47 inquéritos sobre violência doméstica registrados nos distritos policiais do município.

A delegada destaca que a presença da DDM em São Caetano, iniciativa do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), é importante para que a munícipe não precise recorrer às cidades vizinhas – dos municípios do Grande ABC, apenas Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não possuem o serviço – e ela lembra que, apesar da restrição de horário, as queixas podem ser realizadas virtualmente. “Mesmo que a delegacia funcione presencialmente até as 18h, foi implantada a delegacia eletrônica, na qual podemos ser acionados mesmo de noite ou de madrugada. Quando é feito um BO (Boletim de Ocorrência) eletrônico sobre violência doméstica, nós e os plantonistas tomamos as decisões necessárias mesmo fora do horário”, reforça.

A DDM conta com sala de plantão, de recepção a vítima e também a sala lilás, conhecida como espaço de acolhimento, na qual a mulher pode prestar depoimento sozinha e fazer o BO. “Logo na sala de plantão, quando a vítima chega avaliamos seu estado e, após isso, fazemos todo o acolhimento para contar sua situação”, explica Daniela.

A delegacia ainda conta com brinquedoteca para facilitar o acolhimento. “O objetivo é que seja ambiente acolhedor para essa mulher, o que em delegacia normal, onde tem todo tipo de atendimento, isso não acontece. Por exemplo, a mulher está na sala de plantão relatando a denúncia e, ao lado, alguém comentando sobre furto ou roubo de veículos. Então, será bem diferente. Para as crianças e adolescentes, a sede possui a sala de escuta também para os depoimentos”, reforça a delegada.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) destaca que a nova sede da DDM reforça o trabalho de integração com os demais equipamentos e polícias da região. “Nossa filosofia sempre foi integrar todas as forças de segurança. Integração, seja ela física ou de inteligência, mostra que a resposta sempre é melhor para toda população. Com esta inauguração levamos mais uma prestação de serviço de qualidade ao morador”, comemora.

O secretário estadual de Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, destacou que a DDM de São Caetano é a 135ª delegacia dedicada às mulheres em todo Estado, o que representa 40% das delegacias direcionadas em todo País. Ele lembrou que dez destes equipamentos atendem 24 horas por dia, sendo um deles localizado na Rua Tasman, 540, ao lado da Cidade das Crianças, em São Bernardo. “Este equipamento é fundamental. Ainda não temos em todas as cidades, mas 135 delegacias espalhadas por São Paulo é fato formidável. A ideia do governo é ampliar o número dessas delegacias e também o horário de atendimento para 24 horas”, comenta Campos.

CONQUISTA

A DDM de São Caetano vai ocupar prédio onde funcionava o 2º DP (Santa Maria), na Rua Silvia, 160, e foi conseguida após tratativas de Thiago Auricchio e o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), dia 20 de julho. Foram feitas pequenas adaptações na estrutura do prédio.

O equipamento tem 730 metros quadrados e funcionará em dois pavimentos. O efetivo é composto por quatro investigadores de polícia, quatro escrivões e uma operadora de telecomunicações. São ainda quatro viaturas em condições de operacionalidade. ”Era pleito antigo na cidade e, depois de quase um ano, conseguimos tirar as coisas do papel”, detalha Thiago Auricchio. “São Caetano era uma das únicas da região sem uma DDM. Iniciamos as indicações ao governo do Estado no passado e foi muito receptivo à ideia”, detalhou o parlamentar.