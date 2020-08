Sabrina Sato revela que muita gente achava que ela iria sumir depois do BBB: 15 minutos de fama

13/08/2020 | 18:10



Nem todo mundo enxergou o potencial da carreira de Sabrina Sato. A artista revelou durante uma conversa com a atriz Mônica Carvalho e Tici Pinheiro que foi bastante desmotivada assim que deixou a casa do Big Brother Brasil, em 2003.

A apresentadora contou que deu a volta por cima porque teve em mente que teria uma trajetória de sucesso:

- Quando saí de lá [do BBB], todo mundo me falava: Vai durar 15 minutos de fama. Então, vamos aproveitar você para trabalhar, para ganhar dinheiro e, daqui a pouco você some. Aí eu falei: Não. Eu, minha irmã e meu irmão vamos abrir um escritório, a gente vai cuidar da minha carreira.

No vídeo gravado para o seu canal no YouTube, a mãe de Zoe ainda declarou que seu sonho, desde os cinco anos de idade, era trabalhar na televisão e ser apresentadora, e ela se destacou tanto que pretende ajudar outras pessoas também.

- Um dia eu penso em me aposentar e ficar só cuidando de planejamento de carreira, disse.

Quarentena

Sobre como está sendo sua rotina em casa, Sabrina afirmou que o período trouxe muitos aprendizados, por exemplo, nos cuidados pessoais:

- Eu tive que aprender a me maquiar, a cuidar da minha pele, do meu cabelo, coisas que eu não fazia antes sozinha.

Além disso, a contratada da Record está estudando inglês e lendo muitos livros sobre educação para ajudar na aprendizagem de sua filha.