Digão, da banda Raimundos, comemora recuperação de covid-19

13/08/2020 | 17:11



O vocalista da banda Raimundos Digão anunciou na quarta-feira, 12, que está oficialmente livre do novo coronavírus. Em 5 de agosto o cantor já havia feito uma publicação no Instagram avisando que havia se recuperado após contrair covid-19.

A informação foi dada pelo cantor em um story publicado em sua conta. Na publicação do dia 5 ele falou sobre seu estado de saúde e confirmou nos comentários que tinha sido diagnosticado com a covid-19. "Saindo de um período que não foi fácil. Graças a Deus estou rodeado de família e amigos médicos a quem pude confiar", disse Digão.

Apesar do vocalista não ter informado quando testou positivo para o novo coronavírus e os sintomas que sentiu, em 6 de agosto a banda Raimundos cancelou sua participação em uma live que ocorreria no sábado, 8, no Rio de Janeiro.