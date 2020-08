Eba! Disney+ chegará na América Latina e no Caribe em novembro

13/08/2020 | 17:10



Foi confirmada a chegada do Disney+ na América Latina e no Caribe nessa quinta-feira, dia 13. O streaming tem seu lançamento previsto para novembro de 2020 e ele será a nova casa de todas as franquias de Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic aqui no Brasil, além de contar com produções exclusivas para o streaming que será mais um concorrente da Netflix e do Amazon Prime Video no país.

Filmes como Vingadores: Ultimato, A Dama e o Vagabundo (em live-action), e séries como The Mandalorian já estão garantidos na estreia do streaming, além de contar com High School Musical: O Musical - A Série e Hamilton, duas produções que têm cultivado fãs pelo mundo. O Disney+ também terá as produções mais antigas de suas franquias no catálogo.

Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America, afirmou que o streaming terá uma variedade de títulos originais que só poderão ser vistos na plataforma:

- Sabemos que nosso público da América Latina está ansioso pela chegada do Disney+, o único serviço de streaming que oferecerá acesso exclusivo a todas as estreias dos conteúdos disponíveis de Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Além disso, todos os clássicos animados da Disney estarão juntos pela primeira vez em um único e exclusivo destino. A proposta de entretenimento será complementada por uma oferta robusta de séries e filmes originais do Disney+, um selo de produção própria, com uma variedade de títulos que podem ser vistos apenas em nossa plataforma, bem como conteúdo original produzido localmente em vários países da região para os mais diversos públicos.