Apesar de estar se recuperando de acidente, Simon Cowell poderá ficar meses sem andar

13/08/2020 | 16:11



Como você viu, Simon Cowell, jurado do programa The X Factor, sofreu um acidente feio no jardim de sua mansão em Malibu, nos Estados Unidos. O empresário caiu de uma bicicleta e teve sérias fraturas nas costas, na região da coluna vertebral, e poderia até mesmo ter ficado paralítico! Felizmente, nada de mais grave aconteceu e o artista está se recuperando após ter passado por uma cirurgia de cerca de seis horas.

Entretanto, segundo informações do site britânico The Sun, Simon poderá ficar meses sem andar. Uma fonte afirmou ao veículo que os médicos já teriam dito ao apresentador que ele tem um longe período de recuperação pela frente, com meses de fisioterapia. Situação chata, né?

Uma palavra amiga

Por outro lado, Howie Mandel, que participa do The X Factor com Simon Cowell, contou ao site E! News que o jurado está bem, considerando todas as problemáticas.

- Estávamos um pouco desordenados porque estávamos preocupados. Estávamos preocupados com nosso amigo, nosso chefe e nosso líder, Simon Cowell, que ouvimos dizer que está se saindo espetacularmente bem. O que ouvi recentemente é que depois de uma operação de seis horas, alguns discos fundidos, e a haste colocada nas costas dele, ele já estava de pé ontem, já tinha se mexido! Mas como disse para algumas pessoas, não esperaria ver o Simon de novo até o final da temporada [do The X Factor].

Independente dele voltar a andar logo ou não, o importante é que ele saia bem dessa, não é?