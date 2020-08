Musical da princesa Diana estreará direto na Netflix por causa da pandemia

13/08/2020 | 16:11



Os produtores de Diana: A New Musical (Diana: Um Novo Musical, em português) anunciaram nesta quinta-feira, dia 13, que o espetáculo será lançado diretamente na Netflix. Segundo informações da CNN, a peça estrearia na Broadway no dia 31 de março, mas a produção entrou em pausa após a pandemia do novo coronavírus. Como a situação da doença ainda não foi controlada mundialmente, o musical irá direto para o serviço de streaming.

Falamos por toda a companhia quando dizemos que não poderíamos estar mais animados por finalmente poder compartilhar nosso show com os amantes do teatro em todos os lugares. Embora não haja substituto para o teatro ao vivo, temos a honra de fazer parte do entretenimento de qualidade que a Netflix oferece a seus assinantes em todo o mundo, comunicaram os produtores.

Agora, o musical está previsto para estrear no dia 25 de maio de 2021, na Broadway. A data de estreia da obra na Netflix ainda não foi divulgada.

A peça, dirigida por Christopher Ashley, será filmada sem público no palco do Longacre Theatre em Nova York, nos Estados Unidos, e contará com o elenco original da Broadway, incluindo Jeanna de Waal como Diana, Roe Hartrampf como o Príncipe Charles, Erin Davie como Camilla Parker Bowles e Judy Kaye, duas vezes vencedora do Tony Award, como a Rainha Elizabeth.