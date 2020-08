São Caetano inaugura primeira Delegacia da Mulher

Yasmin Assagra

A Prefeitura de São Caetano inaugurou, nesta quinta-feira (13), a primeira DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da cidade. A estrutura foi montada no 2º DP (Santa Maria). A sede que, por enquanto, funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, vai prestar também serviços para a Delegacia da Criança e do Adolescente, e será conduzida pela delegada Daniela Attab Del Nero.

Daniela destacou que, atualmente, a cidade contabiliza 47 inquéritos sobre violência doméstica pelos demais distritos policiais no município. Agora todos serão automaticamente transferidos para que a DDM continue com as investigações. “Foi feita uma pesquisa com a população, que pedia delegacia em defesa da mulher, do início ao fim da investigação”, ressalta. O equipamento possui 730 metros e funciona em dois pavimentos, oferecendo ainda nove salas de atendimento, além das destinadas aos cartórios e plantões.

O prefeito da cidade, José Auricchio Júnior (PSDB), ressaltou que a DDM vai reforçar o trabalho de integração com os demais equipamentos e polícias da região. “Nossa filosofia sempre foi integrar todas as forças de segurança. Integração, seja ela física ou de inteligência, mostra que a resposta sempre é melhor para toda população. Com essa inauguração (da DDM), levamos mais uma prestação de serviço de qualidade ao morador, já que atende demanda muito específica, que, infelizmente, a sociedade tem visto crescer de forma acelerada”, detalhou o prefeito.

