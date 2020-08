Surpresa! Manu Gavassi apaga todas as fotos do Instagram, muda de nome e agora está loira

13/08/2020 | 15:10



Manu Gavassi bagunçou a cabeça dos fãs nesta quinta-feira, dia 13! A cantora surpreendeu ao apagar todas as suas fotos do Instagram e aparecer completamente loira no único clique que manteve em seu perfil. Além disso, a artista alterou o seu nome para Malu Gabatti e, em sua bio, descreveu que era uma diretora e roteirista de Nova York, nos Estados Unidos, mas que estava vivendo atualmente em São Paulo. Quanto mistério, hein?

Na imagem em que exibe o novo visual, Manu (ou será Malu?) aparece sentada em uma cadeira de diretora. Na legenda, ela faz uma reflexão:

Algum motivo específico para nenhuma dessas cadeiras ter um a no final?

A marca e os profissionais responsáveis pela mudança da estrela ainda publicaram algumas fotos nas redes sociais.

E aí, o que será que está por vir?