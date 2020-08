13/08/2020 | 15:10



Joelma surpreendeu ao aparecer em suas redes sociais no dia 13 de agosto para falar de seu estado de saúde.

A cantora postou uma foto sua sem maquiagem no Instagram e escreveu:

Estou vivíssima e muito beeeem! Já já vocês terão muitas novidades! Obrigada pela preocupação e amor de sempre!.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Joelma soube do diagnóstico de Covid-19 enquanto fazia um exame de sangue de rotina.

No entanto, seu quadro foi leve. Ela aproveitou o período de isolamento e tirou férias, mas, agora, está se sentindo recuperada em sua casa em São Paulo.