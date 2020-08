Aos 46 anos de idade, Preta Gil está tentando engravidar, mas adianta: - Tenho muita vontade de adotar

13/08/2020 | 14:10



Aos 46 anos de idade, Preta Gil revelou, em conversa com Thais Fersoza, que pretende ser mãe novamente! A cantora é casada com Rodrigo Godoy, de 31 anos, e revelou que já está tentando engravidar com a ajuda de alguns recursos, como ela mesma definiu. Mas, caso não dê certo, ela pensa em adoção.

Primeiro, começou dizendo o seguinte:

- Essa vontade nunca passa porque eu sou mãe nata. Eu não sei se você entende isso, mas eu sou mãe de muita gente. Eu não sou mãe só do Francisco. (...) Eu tenho vontade, sim, de ter mais filhos. É uma coisa que, para mim, o relógio biológico já venceu, já tem um tempo, eu tenho 46 anos. Eu já usei alguns recursos que eu poderia para engravidar. Eu ainda tenho outros pra usar, ainda tem algumas cartas na manga, mas o que eu considero é assim: Deus que define. Quando Ele quiser e se Ele quiser.

Em seguida, deu mais detalhes:

- Depois que esgotar essas possibilidades todas, de ser mãe biológica, aí a gente pode começar a pensar. Eu tenho muita vontade de adotar. O Rodrigo é uma coisa que ele ainda está trabalhando na cabeça dele, o que é natural, ele é muito jovem, ele tem 31 anos, disse, acrescentando que ele gostaria que o filho fosse biológico.

Por fim, concluiu:

- Mas é o que eu falo pra ele [Rodrigo]: esse bebezinho vai vir! Pode vir do meu útero, da minha barriga, mas ele pode vir de outro lugar também. Isso é uma coisa que a gente, como casal, vai amadurecendo na vida.

Preta é mãe de Francisco, fruto de seu relacionamento com Otávio Muller. Além disso, ela já é vovô, já que Francisco se tornou papai de Sol de Maria, nascida em 2015.