Kids Festival promove 'Brincar Faz o Bem', evento online beneficente

Da Redação



13/08/2020 | 13:39



O Kids Festival promoverá, nos dias 29 e 30, a partir das 15h, o evento online ''Brincar Faz O Bem'' via YouTube, Instagram e Facebook. Crianças de todas as idades poderão acompanhar artistas, bandas, desenhos, histórias, oficinas, apresentações de curiosidades e, claro, youtubers. O objetivo é arrecadar doações para a ONG Ame Amoroso, que atende mensalmente mais de 2.500 crianças no mais alto índice de vulnerabilidade social em São Paulo, e para a UBCI (União Brasileira de Circo Itinerante), cuja principal atribuição é ajudar os mais de 1500 circos espalhados pelo país, 400 escolas e os 30 mil trabalhadores envolvidos. Ambas as instituições sofreram muitas perdas por conta da pandemia. A inscrição para assistir deve ser feita em kidsfestivalsp.com.br/brincarfazobem/#inscricao.



Cada dia recebe um apresentador mirim diferente. No dia 29, terá a apresentação de Igor Wehner. No dia 30, é a vez de Giovanna Leão. O evento já tem participação confirmada de Letícia Braga, da série Detetives do Prédio Azul, de personagens do elenco do Sítio do Picapau Amarelo, episódios da Turma da Mônica e Mônica Toy, uma contação de histórias interativa com animais, oficina de máscaras Faça-Você-Mesmo, uma dança divertida com a personagem Bubu, da Bubu e as Corujinhas, apresentação da Mika e amigos do Diário de Mika, perguntas e respostas com Boris e Rufus, além de show com mágicos, circo, apresentação dança e até cuidados com pets exóticos com Richard Rasmussen.



A grade completa será divulgada em breve. As novidades serão postadas no Instagram e Facebook do Kids Festival, procurando por @kidsfestivalsp e pela hashtag #BrincarFazoBem