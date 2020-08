Mayra Cardi cobra 150 mil reais de famosas que querem emagrecer com a sua ajuda

13/08/2020 | 13:10



Parece que após a turbulenta separação de Arthur Aguiar, os negócios de Mayra Cardi estão cada vez melhores! A empresária, que ajuda as pessoas a emagrecerem, já teve clientes como Cleo, Anitta, Maiara e Maraisa, e agora está vendo um aumento na procura por seus serviços. Outra famosa que recentemente buscou a life coach foi Deborah Secco - que tem até mesmo um chef particular morando em sua casa e ainda faz consultas com nutricionistas e outros profissionais.

Segundo informações do colunista Fefito, esse pacote, chamado de personalité, custa 150 mil reais por dois meses! Nada mal, hein? Mas há também outros valores que chegam a custar mais ou menos de 60 mil a 100 mil reais. Há ainda pacotes via internet, que custam a partir de 800 reais.

O jornalista ainda informa que Deborah ganhou um desconto para, em troca, divulgar o trabalho de Mayra nas redes sociais.

Enquanto isso, os projetos de Mayra continuam com tudo: ela, em breve, irá estrelar um reality show!