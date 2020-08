Audi confirma esportivo e-tron GT para o Brasil em 2021

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



13/08/2020 | 12:18



Durante um evento de experiência de direção com clientes no autódromo da Fazenda Capuava, em São Paulo (SP), a Audi confirmou que o esportivo elétrico e-tron GT será lançado no Brasil em 2021. Por enquanto a empresa disponibiliza no País o SUV e-tron, primeiro carro 100% elétrico da marca. A versão Sportback do utilitário também está confirmada para o mercado brasileiro.

Audi e-tron GT

Feito com assoalho plano e centro de gravidade baixo, o e-tron GT é um autêntico cupê de quatro portas. Seu motor movido a eletricidade rende 434 kW, que é equivalente a 590 cv. Já a carroceria utiliza carbono no teto, além de alumínio e aço de alta resistência em diversas outras partes. Tudo para aliviar ao máximo o peso.

Segundo a Audi, o cupê faz de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos. A velocidade máxima é de 240 km/h. Mesmo sendo um carro veloz, sua autonomia máxima é de 400 quilômetros, graças a bateria de 90 kWh. E por conta do seu sistema de 800 volts, ela pode ter 80% da carga carregada em apenas 20 minutos. Com esta porcentagem, o modelo pode percorrer cerca de 320 quilômetros.

Evento

De 6 a 9 de agosto, a marca alemã reuniu 80 clientes para uma ação. A iniciativa fazia parte da estratégia de lançamento dos novos esportivos da marca das quatro argolas, que teve início em maio, com o início da pré-venda do superesportivo Audi R8, e depois teve a confirmação de mais oito modelos: RS Q3, RS Q3 Sportback, RS Q8, RS 4 Avant, RS 5 Sportback, RS 6, RS 7 e TT RS. Até o momento, mais de 330 pedidos foram efetuados, de acordo com as informações da empresa.

Ao longo de quatro dias, os clientes puderam dirigir em pista cinco carros especialmente trazidos da Alemanha – R8, RS Q3 Sportback, RS Q8, RS 6 e RS 7 – com o objetivo de conhecer todas as características dos carros. A Audi garante que o encontro contou com número reduzido de participantes e seguiu todas as recomendações dos órgãos oficiais com relação ao coronavírus. Presença de médicos, medição de temperatura, distanciamento social recomendado, utilização de máscaras e álcool gel e capacetes individuais foram algumas das medidas tomadas para garantir a segurança de todos.