Saiba como está o filho de Naya Rivera um mês após testemunhar a morte da mãe

13/08/2020 | 12:10



A família de Naya Rivera está fazendo o possível para que a memória dela permaneça viva no coração do filho, Josey. Segundo informações do site Entertainment Tonight, embora seja um momento extremamente difícil para a família da atriz, o filho dela, de quatro anos de idade, está ficando melhor a cada dia.

Esta quinta-feira, dia 13, marca um mês da morte da artista. Naya, que interpretou a personagem Santana em Glee, desapareceu no Lago Piru, na Califórnia, Estados Unidos, no dia 8 de julho. Na ocasião, ela estava curtindo um passeio de barco com o filho, Josey. Os policiais encontraram o menino sozinho na embarcação e ele explicou que a mãe mergulhou na água, mas que não retornou para a superfície. Depois, as autoridades concluíram que a atriz acabou sendo pega pelas fortes correntezas do lago e que conseguiu levar Josey de volta ao barco, mas não teve forças para salvar a si mesma. A causa da morte foi confirmada como afogamento.

Uma fonte contou ao ET que o filho de Naya, Josey, está 100% do tempo com o pai, o também ator Ryan Dorsey. A irmã da atriz, Nickayla, também está inserida nesse espaço e tem passado bastante tempo com o sobrinho. Apesar de tudo, Josey estaria lidando bem com toda a situação e em alguns dias age como uma criança comum, super feliz. O garoto entende que a mãe se foi e compreende a finalidade da morte, ou seja, que não voltará a ver Naya de novo.

- O mundo de Ryan é Josey agora. Ryan ainda está de luto e sofrendo muito com a perda de Naya, mas se mantém forte e segue em frente pelo bem de seu filho. Ryan faria qualquer coisa por Josey. Agora, ele está sendo discreto e se mantendo longe dos olhos públicos para conseguir manter seu foco completamente em Josey e tentar assimilar como viver neste novo normal.

Ainda de acordo com o informante, Ryan e Josey conversam sobre Naya todos os dias. Ele e a família da atriz querem que o pequeno tenha boas memórias da mãe e que ela permaneça sendo uma grande parte da vida dele. Eles falam abertamente sobre a artista e respondem todas as perguntas de Josey.

- Josey é um garoto muito forte e Naya teria muito orgulho dele, concluiu a fonte.

Emocionante, não é?