Drive-thru de testes em massa para categorias com maior exposição contra a Covid-19 tem início nessa quinta-feira

Matheus Moreira

Especial para o Diário



13/08/2020 | 11:55



Mauá inicia a partir desta quinta-feira (13) a testagem em massa contra o novo coronavírus para categorias ligadas ao setor de transporte em formato de drive-thru, das 9h às 17h. O público-alvo do primeiro dia da verificação da Covid-19 será para taxistas, seguidos de motoboys e motoristas de aplicativos de carona (como Uber, 99 e similares), no Paço Municipal, pela Rua Gabriel Marques, somente para veículos com a placa da cidade.

De acordo com a Prefeitura de Mauá, as testagens somente se concentrarão aos motoristas, não podendo estar acompanhados de passageiros. Nesta sexta-feira (14), será a vez de motoboys, no mesmo horário, que deverão ter baú ou mochila com a marca do serviço de aplicativo ou empresa de entrega, sendo também proibida a presença de outra pessoa na garupa.

Na semana seguinte, o drive-thru da testagem contra a Covid-19 será direcionado para motoristas de aplicativos, em formato do rodízio de veículos em São Paulo: condutores com placas final 1 e 2 deverão comparecer na segunda-feira (17), 3 e 4 na terça-feira, 5 e 6 na quarta-feira, 7 e 8 na quinta-feira e 9 e 0 na sexta-feira, todos das 9h às 17h, também no Paço Municipal e sem a presença de passageiro.

Segundo o prefeito Atila Jacomussi, o drive-thru da testagem é mais uma ação que coloca Mauá como exemplo de combate à pandemia do coronavírus. “Somos a quarta melhor cidade da Região Metropolitana no enfrentamento à Covid-19 conforme constatou o Instituto Volvo, enquanto o Instituto Votorantim nos coloca como a sexta melhor da Grande São Paulo, e terceira no Grande ABC”, destacou.

Comércio

Outra ação do Paço será direcionada ao comércio, com mutirões nas principais avenidas do município, com testagem da Covid-19 sob autorização de comerciantes e seus funcionários. Entre os locais, estão a Praça XXII de Novembro (Centro), as avenidas Dom José Gaspar (Bairro Matriz), Castelo Branco (Jardim Zaíra), Barão de Mauá (Centro/Jardim Miranda), centros comerciais no Jardim Paranavaí, Jardim Itapeva, Jardim Feital, Parque das Américas, Jardim Oratório, Parque São Vicente e outros.

Educação

O governo dará continuidade às entregas de kits de gêneros alimentícios, ampliando a ação para alunos matriculados na Apae (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) de Mauá, beneficiando 285 alunos, contendo 2 kg de composto lácteo, 2 litros de suco, um pacote de pão de forma integral e dois bolinhos. Atila também assegurou que o Cartão Merenda em Casa, que garante R$ 60 mensais a estudantes da rede municipal, segue até dezembro, enquanto as aulas presenciais seguem suspensas em razão da pandemia.